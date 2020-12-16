"Рано ли я перешел в Барселону? Это был огромный скачок в уровне. За год до этого мы выиграли с Шахтером Кубок УЕФА. Но была большая разница в философии идеи и принципы. Конечно, мне нужно было больше времени. Было обидно.

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Я прибыл 29 августа, а чемпионат стартовал 31-го. У меня не было подготовки, чтобы я понял идеи и концепции игры в атаке и защите. У Гвардиолы был костяк и он не мог гарантировать мне игровое время. Они получили предложение от Шахтера, и увидели возможность вернуть часть денег.

Гвардиола хотел дольше со мной поработать? Я тоже. Играть за Барселону Гвардиолы было невероятным опытом. Теперь, когда время прошло, я понимаю, что этот опыт бесценен. Я ни о чем не жалею. Это было не решение Гвардиолы.

Я был несчастен, потому что был амбициозен. В тот год я не был спокойным и терпеливым. Гвардиола заставлял меня работать все больше и больше. Я не анализировал и не задумывался над советами, которые он мне давал", – поделился Чигринский в интервью Lavanguardia.

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