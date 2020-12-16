"В АЕКу я вже п'ятий сезон, але не можна сказати, що я повернувся на свій найкращий рівень. Якщо я потрапив в такий клуб, як Барселона, то очевидно, що мій потенційний рівень міг бути набагато вищим.

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АЕК – відмінний клуб, мені подобається грецький футбол, але неможливо стверджувати, що я повернувся в свою найкращу форму. Потрібно враховувати, що я втратив багато років через травми. Через це я був щасливий знову зіграти в Лізі чемпіонів. Думаю, я зробив правильний крок.

Думаю, що збірна України – це закрита глава. Останній раз я грав там у 24 роки. Ми показували хороший футбол під керівництвом Маноло Хіменеса в АЕКу, коли виграли чемпіонат. Тоді я подумав, що мені можуть зателефонувати зі збірною. Але Шевченко вибрав правильний вектор, вибираючи гравців з великим майбутнім. Мені 34, а вони можуть грати ще десятиліття", – зазначив Чигринський в інтерв'ю Lavanguardia.

Відзначимо, що Дмитро провів 9 матчів у складі АЕКа у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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