– Мені сказали за два дні до кінця трансферного вікна, що на мене тренер не розраховує: "Давай розривати контракт". Я розумів, що всі команди вже укомплектовані і буде важко кудись потрапити, але все ж таки вирішив, що погоджуся. Якщо така справа, то доводитиму іншій команді, не зараз, а взимку. Готуватимуся, і триматиму себе в тонусі.

Кінець справи Калітвінцева: Десна й Олександрія все владнали

– Як мотивували таке рішення у ФК Олександрія?

– Сказали, що просто тренер на тебе не розраховує. Я не розумію, чому не можна було сказати місяць-півтора тому, а коли вже пройшло стільки турів чемпіонату? Не знаю, як так вийшло, і чіткої відповіді я не почув.

– Олександрія виплатила все, що мала?

– Так, виплатили гроші, які повинні були. Але жодної компенсації не було, а в мене ще залишався контракт до літа. Просто мені віддали гроші, які мали.

– Під час виступів за Олександрію у вас була важка травма. Клуб покривав усі медичні витрати?

– Сказали, щоби першу операцію зробив за свої гроші, а вони потім повернуть. Добре. Друга операція була набагато дорожчою, і вони дали половину, а я заплатив другу частину зі своїх грошей. І ось вони майже через рік, як розірвали контракт, віддали всі гроші.

– Як вважаєте, що не вийшло у вас в Олександрії?

– Я почав грати, коли перейшов із травмою, одужав та почав грати у складі. П'ять чи шість ігор зіграв, потім отримав серйозну травму та вибув на шість-сім місяців. Після цього тренер перестав мені довіряти та не особливо спілкувався під час операції.

Збори були, я там грав найменше. Хоча коли виходив, то статистика непогана: три м'ячі забив і кілька результативних передач віддав. Більше за мене на зборах лише одна людина забила. І все одно тренер на мене не розраховує.

– Може, у Юрія Гури якась особиста неприязнь до вас?

– Можливо. Я питав, а він сказав, що ні, і все нормально. Але щодо поведінки… Щось і було. Я не знаю, через що така ворожість могла бути, оскільки я врятував ворота ціною здоров'я, мало інвалідом не залишився, а в результаті таке ставлення з його боку… Трохи незрозуміле. Це життя. Я не злий на нього.

– Хто сказав, що ФК Олександрія хоче розірвати з вами контракт?

– Головний тренер. Потім я розмовляв із керівництвом. Мені сказали, що тренер на мене не розраховує і нам потрібно вирішити все протягом двох днів і розірвати контракт, – цитує Гриня FanDay.

Нагадаємо, 28-річний хавбек покинув Олександрію у вересні. Вихованець Шахтаря виступав за команду з 2021-го, але практично весь минулий сезон пропустив через важку травму, яку отримав, врізавшись у стійку воріт.

"Навіть у Шевченка були претензії": Динамо і Шахтар не можуть зібрати всіх, Лобановський бачив футбол на десятки років