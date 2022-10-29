Уже бывший хавбек Александрии Сергей Гринь рассказал об обстоятельствах досрочного ухода из клуба, несмотря на действующий контракт до конца сезона.

– Мне сказали за два дня до конца трансферного окна, что на меня тренер не рассчитывает: "Давай расторгать контракт". Я понимал, что все команды уже укомплектованы и будет трудно куда-нибудь попасть, но все же решил, что соглашусь. Если такое дело, то буду доказывать другой команде не сейчас, а зимой. Буду готовиться и держать себя в тонусе.

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– Как мотивировали такое решение в ФК Александрия?

– Сказали, что просто тренер на тебя не рассчитывает. Я не понимаю, почему нельзя было сказать месяц-полтора назад, а когда уже прошло столько туров чемпионата? Не знаю, как так получилось, и четкого ответа я не услышал.

– Александрия выплатила все, что должна была?

– Да, выплатили деньги, которые должны были. Но никакой компенсации не было, а у меня еще оставался контракт до лета. Просто мне отдали деньги, которые должны были.

– Во время выступлений за Александрию у вас была тяжелая травма. Клуб покрывал все медицинские расходы?

– Сказали, чтобы первую операцию сделал за свои деньги, а они потом вернут. Хорошо. Вторая операция была намного более дорогой, и они дали половину, а я заплатил вторую часть из своих денег. И вот они спустя почти год, как разорвали контракт, отдали все деньги.

– Как считаете, что не получилось у вас в Александрии?

– Я начал играть, когда перешел с травмой, выздоровел и начал играть в составе. Пять или шесть игр сыграл, затем получил серьезную травму и выбыл на шесть-семь месяцев. После этого тренер перестал мне доверять и не особо общался во время операции.

Сборы были, я там играл меньше всех. Хотя когда выходил, статистика неплохая: три мяча забил и несколько результативных передач отдал. Больше меня на сборах только один человек забил. И все равно тренер на меня не рассчитывает.

– Может, у Юрия Гуры какая-то личная неприязнь к вам?

– Возможно. Я спрашивал, а он сказал, что нет, и все нормально. Но что касается поведения… Что-то и было. Я не знаю, из-за чего такая неприязнь могла быть, поскольку я спас ворота ценой здоровья, чуть инвалидом не остался, а в результате такое отношение с его стороны… Непонятное. Это жизнь. Я не злой на него.

– Кто сказал, что ФК Александрия хочет расторгнуть с вами контракт?

– Главный тренер. Потом разговаривал с руководством. Мне сказали, что тренер на меня не рассчитывает, и нам нужно решить все в течение двух дней и расторгнуть контракт, – цитирует Гриня FanDay.

Напомним, 28-летний хавбек покинул Александрию в сентябре. Воспитанник Шахтера выступал за команду с 2021-го, но практически весь прошлый сезон пропустил из-за тяжелой травмы, которую получил, врезавшись в стойку ворот.

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