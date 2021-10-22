Сергій Гринь ціною власного здоров'я врятував свою команду від пропущеного м'яча у поєдинку 11-го туру УПЛ проти Ворскли.

Вийшовши на заміну, 27-річний хавбек врятував свою команду після удару Олів'є Тілля, вибивши м'яч з лінії воріт. Але при цьому Сергій Гринь зазнав моторошної травми, врізавшись у стійку.

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Гравець вже переніс хірургічне втручання, а попереду його чекає ще одна операція. Після цього і стане відомий термін відновлення півзахисника, інформує Meta Ratings.

Олександрія підтвердила серйозну травму Гриня, не уточнивши жодних подробиць. Нагадаємо, Сергій перебрався до "жовто-чорних" влітку на правах вільного агента. У 5-ти матчах УПЛ вихованець Шахтаря забив 1 гол.

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