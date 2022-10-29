Десна була незадоволена переходом 29-річного футболіста в Олександрію, тож подала ноту протесту на трансфер, вимагаючи компенсації.

Справа Калітвінцева: Десна зробила несподіваний крок у скандальному переході

Президент чернігівського клубу Володимир Левін раніше сказав, що сіверяни відмовляться від претензій. 25 жовтня Десна підтвердила це документом, у якому вказала, що відкликає заяву через те, що Калітвінцев-молодший залишався в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У поточному сезоні досвідчений півзахисник провів 7 матчів за Олександрію, відзначившись двома голами й чотирма результативними передачами.

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