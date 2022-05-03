"У 2010-му році я приїхав в Карпати і перевіз до Львова дружину Сніжану і двох синів – Маркоса і Філіпа. Вони одразу ж пішли в українську школу, після іспанської. Для них це була дуже велика психологічна зміна – нова культура, нова школа, нові друзі. Але вони швидко адаптувалися. Настільки, що склали ЗНО у Львові.

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Готувалися до здачі з репетитором 4 місяці, без допомоги інших, без якоїсь шаламуті. Вони самостійно набрали достатньо балів, з чого я дуже гордий. Українська мова мелодійна, але дуже важка. На перших порах я ще міг їм якось допомагати, але потім вже не знав певних речей і нам довелось наймати репетитора, аби вони готувались до ЗНО.

До 2016 року ми мешкали у Львові, і це один з найкращих періодів у моєму житті. Я кайфував кожен день. І коли надійшла пропозиція від Андрія Русола повернутися в Україну, в СК Дніпро-1 – я з задоволенням повернувся з сім'єю в Україну. Країну, яку я люблю", – розповів Йовічевіч у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, Ігор виступав у складі Карпат у сезоні 2003/04, а після завершення кар'єри повернувся в Україну у статусі тренера.

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