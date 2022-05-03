"В 2010-м году я приехал в Карпаты и перевез во Львов жену Снежану и двух сыновей – Маркоса и Филиппа. Они сразу же пошли в украинскую школу, после испанской. Для них это было очень большое психологическое изменение – новая культура, новая школа, новые друзья. Но они быстро адаптировались. Настолько, что сдали ВНО во Львове.

Йовичевич подтвердил реноме хорвата с украинским сердцем, искренне исполнив наш гимн перед матчем Динамо

Готовились к сдаче с репетитором 4 месяца, самостоятельно, без какой-то шаламути. Они самостоятельно набрали достаточно баллов, из-за чего я очень горд. Украинский язык мелодичный, но очень тяжелый. На первых порах я еще мог им как-то помогать, но потом уже не знал определенных вещей и нам пришлось нанимать репетитора, чтобы они готовились к ВНО.

До 2016 года мы жили во Львове, и это один из лучших периодов моей жизни. Я кайфовал каждый день. И когда поступило предложение от Андрея Русола вернуться в Украину, в СК Днепр-1 – я с удовольствием вернулся с семьей в Украину. Страну, которую я люблю", – рассказал Йовичевич в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

Напомним, Игор выступал в составе Карпат в сезоне 2003/04, а после завершении карьеры вернулся в Украину в статусе тренера.

Россия напала на Украину: сборная получила календарь игр, Шевченко вернется на поле, 6 миллиардов от бизнесменов