Екс-форвард Динамо і колишній телеексперт заявив про свою любов до України, в якій живе з 1992 року.

– Чи любите ви Україну?

– Звичайно. Особливо Київ. Я вже всю Україну об'їхав. Звичайно, люблю. Якби не любив, що б мені тут робити? Давно би втік, чи поїхав. Напевно, втік би.

Я не буду, як патріот, бігати у вишиванці. Я просто люблю Україну по-своєму. Не кричу, а роблю. Ми з командою робимо свято для людей, зараз робимо свято для ЗСУ. Просто це не афішується, навіщо про це кричати?

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– Маленький тест. "В Україні" чи "на Україні"?

– Мені подобається "в Україні". В Україні чи на Україні – а яка різниця? Лише для політиків. Я у себе на Україні.

Найголовніше – що тут і тут (показує на голову та серце – прим. "Футбол 24"). А ось ця хр*нь, коли чіпляються за слова, чи питають, чий Крим, – це не до мене. Я не знаю, що зі мною можуть зробити в Криму, але якщо ти мені таке запитання ставиш (до журналіста – прим. "Футбол 24"), то поїхали в Крим.

– В український поїдемо.

– Я і не в український поїду. Просто хочу ось цим незрозумілим патріотикам, які люблять ставити питання про Крим… Звісно, ​​він наш, український.

– Ви вважаєте себе українцем, росіянином, киянином?

– Звісно. Якщо я киянин, то зрозуміло, що я – українець. Росіянином я був, коли сюди приїхав. У мене взагалі не було проблем, коли Григорій Михайлович спитав: "Так, ти будеш громадянство змінювати?". Я кажу: "Що за питання таке дурне". От і все. Я народився в Росії, але зараз живу тут, і мені подобається більше, ніж деінде", – розповів Леоненко в інтерв'ю Sportarena.

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