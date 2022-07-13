"Я і не в український Крим поїду": Леоненко оригінально зізнався у любові до України
Екс-форвард Динамо і колишній телеексперт заявив про свою любов до України, в якій живе з 1992 року.
– Чи любите ви Україну?
– Звичайно. Особливо Київ. Я вже всю Україну об'їхав. Звичайно, люблю. Якби не любив, що б мені тут робити? Давно би втік, чи поїхав. Напевно, втік би.
Я не буду, як патріот, бігати у вишиванці. Я просто люблю Україну по-своєму. Не кричу, а роблю. Ми з командою робимо свято для людей, зараз робимо свято для ЗСУ. Просто це не афішується, навіщо про це кричати?
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– Маленький тест. "В Україні" чи "на Україні"?
– Мені подобається "в Україні". В Україні чи на Україні – а яка різниця? Лише для політиків. Я у себе на Україні.
Найголовніше – що тут і тут (показує на голову та серце – прим. "Футбол 24"). А ось ця хр*нь, коли чіпляються за слова, чи питають, чий Крим, – це не до мене. Я не знаю, що зі мною можуть зробити в Криму, але якщо ти мені таке запитання ставиш (до журналіста – прим. "Футбол 24"), то поїхали в Крим.
– В український поїдемо.
– Я і не в український поїду. Просто хочу ось цим незрозумілим патріотикам, які люблять ставити питання про Крим… Звісно, він наш, український.
– Ви вважаєте себе українцем, росіянином, киянином?
– Звісно. Якщо я киянин, то зрозуміло, що я – українець. Росіянином я був, коли сюди приїхав. У мене взагалі не було проблем, коли Григорій Михайлович спитав: "Так, ти будеш громадянство змінювати?". Я кажу: "Що за питання таке дурне". От і все. Я народився в Росії, але зараз живу тут, і мені подобається більше, ніж деінде", – розповів Леоненко в інтерв'ю Sportarena.
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