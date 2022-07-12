На президента Металіста Олександра Ярославського очікує розслідування щодо резонансної ДТП за участю його кортежу на початку року.

Олександр Ярославський здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і має прийти на допит у прокуратуру, інформує Українська правда.

Ярославський повертається до України, – Українська правда

Зазначається, що у пункті пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною Ярославський із адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи. Це має посприяти визначити, хто перебував за кермом авто кортежу Ярославського на початку лютого 2022 року, внаслідок чого загинула людина. Після перетину кордону бізнесмен має приїхати в Офіс Генерального Прокурора на допит як свідок.

Нагадаємо, бізнесмен виїхав з країни ще 10 лютого, оскільки став підозрюваним у причетності до смертельної ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Цікаво, що у справі була змінена група прокурорів, які її розглядатимуть.

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