Днями німець отримав чергове покарання за наїзд на арбітра у матчі з Тоттенхемом. Футбольна асоціація (FA) дискваліфікувала Клоппа на 2 тури АПЛ, а також оштрафувала на 75 тисяч фунтів.

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"Я чекав на покарання. Все гаразд, але я хочу знати, куди йдуть мої гроші. Якщо це якісь корисні речі, то я радий заплатити. Втім, якщо FA просто утримує їх, то нам доведеться серйозно поговорити знову. Люди думали, що цього разу покарання буде ще довше. Що ж, я зможу дивитися гру з кращого місця і буду на зв'язку зі своїми помічниками", – цитує Клоппа ESPN.

Нагадаємо, до завершення АПЛ Ліверпуль ще зіграє з Астон Віллою та Саутгемптоном. "Червоні" зобов'язані вигравати свої матчі і сподіватися на осічки конкурентів за топ-4 – МЮ і Ньюкасла.

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