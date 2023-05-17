В останньому домашньому матчі сезону з Астон Віллою мерсисайдський клуб планує влаштувати для них почесті.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Роберто Фірміно, Набі Кейта, Джеймса Мілнера й Алекса Окслейд-Чемберлена після закінчення сезону 2022/23. Контракти гравців із цього квартету закінчуються 30 червня.

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Усіх цих гравців об'єднує те, що в сезоні 2019/20 вони виграли для Ліверпуля перший за 30 років чемпіонський титул. Також вони виграли Лігу чемпіонів 2019 року.

Мілнер і Фірміно залишили істотний слід в історії "червоних" під керівництвом Юргена Клоппа, а Кейта і Окслейд-Чемберлен так і не заграли на Анфілді. Проте Ліверпуль планує влаштувати почесті всім цим гравцям після матчу 37 туру АПЛ з Астон Віллою, який буде зіграний у суботу, 20 травня. Ця зустріч стане для Ліверпуля останньою домашньою в цьому сезоні.

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