За поєдинком на Сент Джеймс Парк уважно слідкували в Ліверпулі, адже Ньюкасл тримався у зоні ЛЧ, випереджаючи мерсисадйців всього на одне очко. Команді Юргена Клоппа за будь-яку ціну була потріба поразка "сорок" – і на неї можна було розраховувати. Все ж, Брайтон тиждень тому розгромив Арсенал...

Втім, підопічні Роберто Де Дзербі відверто розчарували. За весь поєдинок гості провели всього п'ять ударів, награвши на 0,31 очікуваного гола. Ньюкасл був значно агресивнішим і ефективнішим, що вилилось у два голи до перерви. Обидва прилетіли зі стандартів – одну з подач Ундав зрізав у власні ворота, а іншу замкнув Бьорн.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги "сорок". На початку другого тайму Брайтон, здавалося б, повернувся у гру – Ундав отримав розрізну передачу від Гілмора й переграв голкіпера. 2:1! На жаль для фанів Ліверпуля, цей момент виявився єдиним у активі підопічних Роберто Де Дзербі по перерві.

Ньюкасл домінував і, зрештою, добив суперник виходом Вілсона віч-на-віч на 90-й хвилині. 3:1! Це був його 18-й гол у поточному чемпіонаті – за Ньюкасл в АПЛ ніхто не забивав стільки з часів Ширера. Ще за хвилину Каллум і асист віддав, скинувши м'яч Гімараєшу під удар в порожні ворота. 4:1.

Підопічні Едді Хау святкують розгрому перемогу. "Сороки" набрали 69 очок, відірвавшись від п'ятої позиції на чотири очки – і це за два тури до кінця сезону. Шанси Юргена Клоппа на ЛЧ майже розтанули...