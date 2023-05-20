На днях немец получил очередное наказание за наезд на арбитра в матче с Тоттенхэмом. Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала Клоппа на 2 тура АПЛ, а также оштрафовала на 75 тысяч фунтов.

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"Я ждал наказания. Все хорошо, но я хочу знать, куда идут мои деньги. Если это какие-то полезные вещи, то я рад заплатить. Впрочем, если FA просто удерживает их, то нам придется серьезно поговорить снова. Люди думали, что в этот раз наказание будет еще дольше. Что ж, я смогу смотреть игру с лучшего места и буду на связи со своими помощниками", – цитирует Клоппа ESPN.

Напомним, до завершения АПЛ Ливерпуль еще сыграет с Астон Виллой и Саутгемптоном. "Красные" обязаны выигрывать свои матчи и надеяться на осечки конкурентов за топ-4 – МЮ и Ньюкасла.

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