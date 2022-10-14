Журналіст Ігор Циганик припустив, що в Динамо можуть наважитися на серйозні зміни після 4-х поразок поспіль у Лізі Європи та непереконливого старту в УПЛ.

"Хто прийде в Динамо замість Вукоєвіча? Луческу важко підпускає до себе помічників. Те, що йому потрібні помічники в штабі, це однозначно. Штаб повинен працювати – не тільки один тренер, а й штаб.

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Думаю, що Луческу зараз усвідомлює, що десь у цьому компоненті йому не вистачає. Щоб крім Гусєва і Караса були інші люди, які могли б йому щось показати, пояснити, підказати. Можливо, навіть з іншою точкою зору на щось повпливати, повернути ситуацію в інший бік. Це дуже важливо. Луческу хай вибирає.

До речі, мені цікаво, що буде після Шахтар – Динамо. Я думаю, що може бути щось. Оця гра зараз є ключовою для Луческу. Дуже ключовою. Гравці Динамо повинні так само розуміти, що має бути якась гордість у них", – розповів Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Зазначимо, що офіційно про відхід Вукоєвіча Динамо не повідомляло. Раніше була інформація, що асистент Мірчі Луческу очолить Осієк. Хорватський клуб теж не оголошував про призначення Огнєна.

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