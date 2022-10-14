Журналист Игорь Цыганык предположил, что в Динамо могут решиться на серьезные изменения после 4-х поражений подряд в Лиге Европы и неубедительного старта в УПЛ.

"Кто придет в Динамо вместо Вукоевича? Луческу тяжело подпускает к себе помощников. То, что ему нужны помощники в штабе, это однозначно. Штаб должен работать – не только один тренер, но и штаб.

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Думаю, что Луческу сейчас понимает, что где-то в этом компоненте ему не хватает. Чтобы кроме Гусева и Караса были другие люди, которые могли бы ему что-нибудь показать, объяснить, подсказать. Возможно, даже с другой точкой зрения на что-то повлиять, повернуть ситуацию в другую сторону. Это очень важно. Луческу пусть выбирает.

Кстати, мне интересно, что будет после Шахтер – Динамо. Я думаю, что может быть что-то. Эта игра сейчас является ключевой для Луческу. Очень ключевой. Игроки Динамо должны также понимать, что должна быть какая-то гордость у них", – рассказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Отметим, что официально об уходе Вукоевича Динамо не сообщало. Ранее была информация, что ассистент Мирчи Луческу возглавит Осиек. Хорватский клуб тоже не объявлял о назначении Огнена.

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