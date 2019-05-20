toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

"Я думаю над цим", – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера

20 травня 08:23 4904 Читать на русском
"Я думаю над цим", – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера
Ігор Суркіс / фото: komandaonline.com

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію, що команду може в новому сезоні очолити інший тренер.

"Хочу дивитися з оптимізмом у майбутнє. Сподіваюся, що ці хлопці виростуть в майстрів. Циганков – це приклад. Дай бог, щоб це було не на словах, а саме насправді.

Шахтар – Динамо: матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників"

Калітвінцев, Лужний чи Михайличенко? Я думаю над цим. У Хацкевича закінчується контракт. Але я ні з ким не розмовляв.

У мене немає такого, що я когось обманюю. Михайличенко працює в офісі спортивним директором, я з ним постійно раджуся, але я поки ні з ким не розмовляв.

Хацкевич: У Динамо півкоманди гравців, які ще повинні грати в дублі

Чемпіонат триває, я зараз дивлюся на якість гри команди, як вона прогресує і чи є у нас надії поборотися за Лігу чемпіонів. В кінці сезону будемо вирішувати", – сказав Суркіс в ефірі програми Профутбол.

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7119
Теги
Головне Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Ігор Суркіс Олексій Михайличенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
41
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук