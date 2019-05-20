"Я думаю над цим", – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію, що команду може в новому сезоні очолити інший тренер.

"Хочу дивитися з оптимізмом у майбутнє. Сподіваюся, що ці хлопці виростуть в майстрів. Циганков – це приклад. Дай бог, щоб це було не на словах, а саме насправді.

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Калітвінцев, Лужний чи Михайличенко? Я думаю над цим. У Хацкевича закінчується контракт. Але я ні з ким не розмовляв.

У мене немає такого, що я когось обманюю. Михайличенко працює в офісі спортивним директором, я з ним постійно раджуся, але я поки ні з ким не розмовляв.

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Чемпіонат триває, я зараз дивлюся на якість гри команди, як вона прогресує і чи є у нас надії поборотися за Лігу чемпіонів. В кінці сезону будемо вирішувати", – сказав Суркіс в ефірі програми Профутбол.