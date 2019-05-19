Хацкевич: У Динамо півкоманди гравців, які ще повинні грати в дублі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич після матчу з Маріуполем (2:1) розповів про принциповість протистояння з Шахтарем.

"У нас уже третя гра домашня, і кожну з них ми повинні були закінчувати ще в 1 таймі. Щодо тих моментів, які у нас були, ми повинні просто забивати достатньо голів і потім вже спокійно насолоджуватися футболом у другому таймі.

Маркевич: Динамо захоче грюкнути дверима в матчі з Шахтарем

Ми втрачаємо моменти. Добре, що ми сьогодні дещо не використали, але виграли, але в минулій грі які моменти ми не реалізували!? А потім пропустили в кінці і зіграли внічию. Є можливість зіграти вперед, а наші футболісти грають п'ятами, поперек поля. Про який рівень можна говорити?

Ми завжди хочемо перемогти в матчах з Шахтарем. Результат завжди тут виходить на перший план. Молодь? Ну так, у нас півкоманди гравців, які ще повинні грати в дублі. Інша наша молодь поїхала на чемпіонат світу. Ми і так вже сильно оновилися", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

Де Пена: Динамо хоче виграти матч із Шахтарем

Нагадаємо, матч 30-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 22 травня. Донеччани офіційно можуть здобути чемпіонський титул у 29-у турі, якщо обіграють Зорю.