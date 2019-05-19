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Хацкевич: У Динамо півкоманди гравців, які ще повинні грати в дублі

19 травня 16:25 1841 Читать на русском
Хацкевич: У Динамо півкоманди гравців, які ще повинні грати в дублі
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич після матчу з Маріуполем (2:1) розповів про принциповість протистояння з Шахтарем.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"У нас уже третя гра домашня, і кожну з них ми повинні були закінчувати ще в 1 таймі. Щодо тих моментів, які у нас були, ми повинні просто забивати достатньо голів і потім вже спокійно насолоджуватися футболом у другому таймі.

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Ми втрачаємо моменти. Добре, що ми сьогодні дещо не використали, але виграли, але в минулій грі які моменти ми не реалізували!? А потім пропустили в кінці і зіграли внічию. Є можливість зіграти вперед, а наші футболісти грають п'ятами, поперек поля. Про який рівень можна говорити?

Ми завжди хочемо перемогти в матчах з Шахтарем. Результат завжди тут виходить на перший план. Молодь? Ну так, у нас півкоманди гравців, які ще повинні грати в дублі. Інша наша молодь поїхала на чемпіонат світу. Ми і так вже сильно оновилися", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

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Нагадаємо, матч 30-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 22 травня. Донеччани офіційно можуть здобути чемпіонський титул у 29-у турі, якщо обіграють Зорю.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Динамо - Маріуполь
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