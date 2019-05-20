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Шахтар – Динамо: матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників"

20 травня 06:30 1775 Читать на русском
Шахтар – Динамо: матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників"
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Шахтар проведе церемонію нагородження золотими медалями та святковий концерт відразу після матчу з Динамо в 30-му турі УПЛ.

 

22-го травня Шахтар відсвяткує своє чемпіонство на ОСК Металіст відразу після фінального свистка у матчі проти Динамо. Спочатку відбудеться церемонія нагородження "гірників" золотими медалями та святковий концерт, передає Instagram команди.

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Запрошеними зірками на концерті стануть Оля Полякова, Maruv і Гайтана. Цікаво, що матч розпочнеться о 19:36, адже 1936 – рік заснування донецької команди.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Зорю (1:0) завдяки голу Мораєса і оформив чемпіонство за 3 тури до кінця чемпіонату.

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Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! ⠀ 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства «Шахтаря»! ⠀ 22 травня на ОСК «Металіст» одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження «гірників» золотими медалями й святковий концерт. ⠀ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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