Шахтар – Динамо: матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників"

Шахтар проведе церемонію нагородження золотими медалями та святковий концерт відразу після матчу з Динамо в 30-му турі УПЛ.

22-го травня Шахтар відсвяткує своє чемпіонство на ОСК Металіст відразу після фінального свистка у матчі проти Динамо. Спочатку відбудеться церемонія нагородження "гірників" золотими медалями та святковий концерт, передає Instagram команди.

Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

Запрошеними зірками на концерті стануть Оля Полякова, Maruv і Гайтана. Цікаво, що матч розпочнеться о 19:36, адже 1936 – рік заснування донецької команди.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Зорю (1:0) завдяки голу Мораєса і оформив чемпіонство за 3 тури до кінця чемпіонату.

Зоря – Шахтар: історичне чемпіонство "гірників" у прагматичному стилі та вихід в Лігу чемпіонів, луганців чекають зміни