"З точки зору продуктивності на полі ми були кращою командою. Ми контролювали гру, у нас були деякі моменти. Ми повинні були отримати чіткий пенальті, який чомусь скасували. Потім ми забили автогол.

Абсурдний автогол Лєно у відеоогляді матчу Арсенал – Евертон

Пенальті очевидний, але я не розумію рішення, які були ухвалені після цього. Я не знаю, хто це зробив і чому. Ми не можемо бачити їхні обличчя, щоб з'ясувати це. З нами таке стається вдруге за два тижні. Я дивлюся повтори 20 разів і не розумію.

Помилки – це частина футболу, ми пропустили автогол, який визначив долю зустрічі в кінцівці. Ми не створили достатньо проти добре організованої команди, нам не вистачало чіткості в останній третині. Нам потрібно пройти через розчарування і зосередити нашу енергію. Півфінал ЛЄ дуже важливий для нас. Я не хочу використовувати будь-які відмовки", – цитує Артету ВВС.

Евертон переміг Арсенал завдяки автоголу Лєно – "іриски" перервали 5-матчеву безвиграшну серію й наблизились до зони ЛЧ