Перші 25 хвилин зустрічі у Лондоні між восьмою та дев'ятою командами чемпіонату відверто розчарували. У Евертона взагалі не було цікавих атак, а Арсенал мав лишень слабенький постріл Сака в руки Пікфорду – нічого небезпечного. Та і темп поєдинку важко було назвати високим.

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Втім, у другій половині першого тайму Евертон змусив фанатів "канонірів" пити валідол. Так, на 29-й хвилині "іриски" провели контратаку з проникною передачею від Аллан та ударом Рішарлісона в лівий нижній кут – бути б голу, якби Лєно не виконав прекрасний сейв. На 39-й же і Бернд був безсилим при пострілі Сігурдссона зі штрафного у дев'ятку, однак м'яч влучив у поперечину! Арсенал у відповідь чогось гострого так і не створив.

Вже за дві хвилини по перерві Евертон міг відкривати рахунок внаслідок кросу Коулмена з правого краю карного майданчика під удар Сігурдссону. Ісландець замикав метрів з семи, прошивши голкіпера, але господарів врятував Холдінг – Роб виніс м'яч з лінії воріт! Покарання за марнотратство прилетіло на 54-й хвилині, коли Себальйоса збили в карному майданчика гостей. Арбітр Джонатан Мосс призначив пенальті, однак після втручання VAR йому довелося змінити рішення. У Пепе на початку атаки помітили міліметровий офсайд.

Арсенал не зупинився. Так, на 64-й хвилині Чембперс пробивав з меж карного майданчика з відскоком від газону (над поперечиною), а на 66-й Себальйос вистрілив з лінії півкола у правий кут – Пікфорд парирував! Мікель Артета на 74-й вирішив посилити атаку, додавши до неї Едегора та Мартінеллі, але біда прийшла звідти, звідки ніхто не чекав. На 76-й хвилині Рішарлісон отримав закидання на хід правим флангом, увійшов на правий край карного майданчика й прострілив з нульового кута – вийшло дуже невдало, адже м'яч пішов прямо у Лєно. Втім, "круглий" несподівано залетів у ворота, зрикошетивши від опорної ноги голкіпера "канонірів". 0:1!

Мікель Артета у відчаї зняв з гри Чемберса, кинувши у бій Вілліана, але Арсенал за десять хвилин навіть дійти до воріт нормально не зміг. Аж у компенсований час Мартінеллі міг врятувати "гуннерів", увірвавшись на лівий край штрафного й завдавши сильного удару, але Пікфорд парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "ірисок" – першу за п'ять останніх турів у АПЛ.

Евертон набрав 52 очки, залишившись на восьмій позиції у таблиці й наблизившись до Ліверпуля й Тоттенхема на дистанцію в один заліковий бал. До зони Ліги чемпіонів підопічним Карло Анчелотті не вистачає трьох пунктів. Арсенал, маючи в активі 46 очок, поки що тримається дев'ятим.

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