Абсурдний автогол Лєно у відеоогляді матчу Арсенал – Евертон
09:34 - Читать на русском
Арсенал поступився Евертону у 33 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
76’ Бернд Лєно
Сака з небезпечної позиції поцілив точно в руки Пікфорда, а Сігурдссон ледь не забив зі штрафного. По перерві Арсенал претендував на пенальті за дотик Рішарлісона до ноги Себальйоса, проте ще раніше VAR "помітив" крихітний офсайд у Пепе.
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Долю трьох очок вирішив ганебний ляп Лєно. Рішарлісон знищив Джаку на правому фланзі та нехитро прострілив. М'яч не летів у ворота, але голкіпер Арсенала примудрився пустити його між ногами і таки перевести у сітку – 0:1.
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