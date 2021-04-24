Сака з небезпечної позиції поцілив точно в руки Пікфорда, а Сігурдссон ледь не забив зі штрафного. По перерві Арсенал претендував на пенальті за дотик Рішарлісона до ноги Себальйоса, проте ще раніше VAR "помітив" крихітний офсайд у Пепе.

Евертон переміг Арсенал завдяки автоголу Лєно – "іриски" перервали 5-матчеву безвиграшну серію й наблизились до зони ЛЧ

Долю трьох очок вирішив ганебний ляп Лєно. Рішарлісон знищив Джаку на правому фланзі та нехитро прострілив. М'яч не летів у ворота, але голкіпер Арсенала примудрився пустити його між ногами і таки перевести у сітку – 0:1.