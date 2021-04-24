"С точки зрения производительности на поле мы были лучшей командой. Мы контролировали игру, у нас были некоторые моменты. Мы должны были получить четкий пенальти, который почему-то отменили. Потом мы забили автогол.

Абсурдный автогол Лено в видеообзоре матча Арсенал – Эвертон

Пенальти очевиден, но я не понимаю решения, которые были приняты после этого. Я не знаю, кто это сделал и почему. Мы не можем видеть их лица, чтобы выяснить это. С нами такое происходит второй раз за две недели. Я смотрю повторы 20 раз и не понимаю.

Ошибки – это часть футбола, мы пропустили автогол, который определил судьбу встречи в концовке. Мы не создали достаточно против хорошо организованной команды, нам не хватало четкости в последней трети. Нам нужно пройти через разочарование и сосредоточить нашу энергию. Полуфинал ЛЕ очень важен для нас. Я не хочу использовать любые отговорки", – цитирует Артету ВВС.

Эвертон победил Арсенал благодаря автоголу Лено – "ириски" прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ