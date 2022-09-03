"Коли стало ясно, що це три гри, то ми відразу подумали: "О, він повернеться на дербі!". Мабуть, якби він не отримав червону картку три гри тому, то це сталося б зараз, але він засвоїв урок. Він у дуже гарній формі, але давайте подивимось, що буде перед матчем.

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Дарвін справді щасливий, що повернувся. За час відсутності я давав йому п'ять і відразу ляпас, просто щоб він не забув! Так, це може припинитися зараз! Він з нетерпінням чекає, я впевнений. Його англійська мова не покращилася сильно за останні 10-15 днів, але схоже на це", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, сьогодні Ліверпуль гратиме на виїзді з Евертоном, початок о 14:30.

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