"Когда стало ясно, что это три игры, то мы сразу подумали: "О, он вернется на дерби!". Наверное, если бы он не получил красную карточку три игры назад, это произошло бы сейчас, но он усвоил урок. Он в очень хорошей форме, но давайте посмотрим, что будет перед матчем.

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Дарвин действительно счастлив, что вернулся. За время отсутствия я давал ему пять и сразу пощечину, просто чтобы он не забыл! Да, это может прекратиться сейчас! Он с нетерпением ждет, я уверен. Его английский язык не улучшился сильно за последние 10-15 дней, но похоже на это", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, сегодня Ливерпуль будет играть на выезде с Эвертоном, начало в 14:30.

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