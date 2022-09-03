Трансляція

Запекле ліверпульське дербі, яке відкриватиме 6 тур АПЛ, дивіться на setantasports.com. Коментувати цей поєдинок для вас буде Олексій Іванов.

Орієнтовні склади

Евертон: Пікфорд, Тарковскі, Коуді, Миколенко – Паттерсон, Онана, Івобі, Вінагре – Макнілл, Грей, Гордон.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Елліот, Фабінью, Мілнер – Салах, Фірміно, Діаз.

Арбітри

Головним арбітром матчу Евертон – Ліверпуль буде Ентоні Тейлор. На лініях йому асистуватимуть Гері Бесвік та Адам Нунн. Четвертим арбітром буде Крейг Поусон, а на за VAR працюватимуть Даррен Інгленд та Тімоті Вуд.

Поточна форма

Після далеко не найкращого старту команда Клоппа починає набирати обертів та демонструвати той футбол, до якого звикли фанати Ліверпуля. У мерсисайдців ще є слабкі місця, над якими доведеться попрацювати, але вони компенсують їх просто шаленим атакувальним потенціалом.

Після знущання з Борнмута Ліверпуль чекало випробування Ньюкаслом. Його вдалося пройти, ще й не абияк, а максимально видовищно – здобуттям перемоги на 90+8 хвилині. Така винагорода за характер, віру та гру до кінця може стати для підопічних Юргена ще більшим поштовхом, аніж розгромна перемога. Ліверпуль на ходу, Ліверпуль небезпечний і зупинити його можуть лише вкрай вдалі дії суперника та збіг несприятливих обставин.

Що стосується Евертона, то команда Лемпарда перебуває у кризі ще з минулого сезону. Моментами підопічні Френкі видають чудові відрізки гри, але якусь стабільність говорити важко. У 5 матчах сезону 2022/23 "іриски" не здобули жодної перемоги та пропускали у кожній грі.

У протистоянні з новачком АПЛ Ноттінгемом Евертону взагалі довелося рятуватися на останніх хвилинах, а голів у ворота Брентфорда та Лідса не вистачило для перемоги. Дербі змусить хлопців Френкі віддати на полі усі сили, але цього явно буде недостатньо, щоб зупинити натиск Ліверпуля.

Історія протистоянь

В останніх 10 матчах Евертон здобував перемогу лише один раз – у сезоні 2021/22 йому вдалося здобути вікторію на "Енфілді". 4 матчі закінчилися нічиєю, 5 разів святкував Ліверпуль.

Цього разу букмекери вважають Ліверпуль очевидним фаворитом, і з ними вкрай важко сперечатися. Якщо Лемпард не вигадає чогось нового, а команді Клоппа вдасться реалізувати бодай третину створених моментів, то ми станемо свідками дуже непристойного побиття.

Кадрова ситуація

Лазарет Евертона повний важливими виконавцями, що неабияк впливає на гру команди. Холгейт, Міна, Годфрі, Таунсенд, Дукуре, Калверт-Льюїн – ці хлопці важливі для Лемпарда, але в двобої з Ліверпулем йому доведеться обійтися без них, що ще більше зменшує шанси Евертона бодай на нічию.

У Ліверпуля завдяки довгій лавці якісних виконавців ситуація не така катастрофічна. Травма Хендо у матчі проти Ньюкасла особливих проблем для Клоппа створити не має. В обойму повернуться Матіп та Жота, хоча на їхню стовідсоткову готовність ніхто не розраховує.

Після триматчевої дискваліфікації повертається і Нуньєс. У лазареті залишаються Алькантара, Конате, Кейта та Окслейд-Чемберлен.