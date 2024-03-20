Важка травма Тібо Куртуа знову порушила воротарське питання "вершкових". Екс-півзахисник Реала Гуті висловив свою думку до того, що має зробити керівництво клубу.

Лунін отримає вигоду від травми Куртуа – Реал зробить українцю покращену пропозицію, щоб втримати в команді

"Я б продовжив контракт з Луніним, дав би йому ці гроші, на які він заслуговує. Я б дочекався Куртуа і взяв би з собою воротаря, як Кепа, коли прийшов цього року. Я бачу Луніна воротарем майбутнього Реала", – сказав Гуті в ефірі El Chiringuito TV.

Чинна угода Андрія Луніна з "вершковими" закінчується у 2025 році. Раніше повідомлялося, що керівництво Реала зробить українцю покращену пропозицію, щоб втримати його в команді.

Нагадаємо, Гуті виступав за мадридців 15 сезоні. У складі "вершкових" півзахисник п'ять разів здобував титул чемпіона Іспанії, тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також чотири рази перемагав у Суперкубку Іспанії.

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