Тяжелая травма Тибо Куртуа вновь подняла вратарский вопрос "сливочных". Экс-полузащитник Реала Гути высказал свое мнение к тому, что должно сделать руководство клуба.

Лунин извлечет выгоду от травмы Куртуа – Реал сделает украинцу улучшенное предложение, чтобы удержать в команде

"Я бы продлил контракт с Луниным, дал бы ему эти деньги, на которые он заслуживает. Я бы дождался Куртуа и взял бы с собой вратаря, как Кепа, когда пришел в этом году. Я вижу Лунина вратарем будущего Реала", – сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

Действующее соглашение Андрея Лунина со "сливочными" истекает в 2025 году. Ранее сообщалось, что руководство Реала сделает украинцу улучшенное предложение, чтобы удержать его в команде.

Напомним, Гути выступал за мадридцев 15 сезоне. В составе "сливочных" полузащитник пять раз добывал титул чемпиона Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также четыре раза побеждал в Суперкубке Испании.

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