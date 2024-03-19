Олександр Зінченко останнім часом мало грає за Арсенал через травму, а вболівальники "канонірів" почали говорити про продаж українця, який нібито вже не відповідає амбіціям клубу. Читайте, чому це не так.

Футбольний аналітик Скотт Вілліс написав детальний текст про слабкі та сильні сторони Зінченка, доповнюючи свої враження статистикою. "Футбол 24" переклав і адаптував текст для української авдиторії.

Після завершення сезону Арсенал повинен прийняти важливе рішення щодо Олександра Зінченка. Він прийшов з Манчестер Сіті влітку 2022-го, підписавши 4-річний контракт. Половина терміну позаду, тому постає питання: продовжити, продати чи просто залишитися у невизначеності.

Гуляють чутки про інтерес Ньюкасла та Баварії, але джерела цієї інформації більше турбуються про трафік, ніж про свою репутацію. По-справжньому обізнані інсайдери наразі не розкривають ситуацію, але деякі фанати Арсенала різко захотіли позбутися Зінченка.

Розумію, що він може не всім подобатися, однак я дуже здивований, наскільки швидко люди змінили думку та схиляються до трансферу. Зінченко – моя слабкість. А ще я по інерції сперечаюся з людьми, коли якогось футболіста починають надміру хвалити чи критикувати. Але спробуймо оцінити об'єктивно.

Що Зінченко дає команді?

Гляньте на його статистику – відразу зрозуміло, що це унікальний талант і винятковий футболіст.

Граючи на позиції лівого фулбека, він просуває м'яч на рівні півзахисників і водночас залишається пристойним захисником. Це робить Зінченка унікальним. В його особі команда отримує додаткового атакувального гравця, який роздає з глибини передачі та роздвоює функції опорника-диригента.

Якщо показники українця порівняти зі статистикою інших гравців АПЛ, виникає легкий шок. Тільки Родрі частіше за нього пасує у фінальну третину. За передачами з просуванням він взагалі найкращий. А якщо взяти передачі з гри у чужий штрафний майданчик, то Олександр четвертий серед всіх і перший серед захисників.

Александер-Арнольд вважається зразковим крайнім захисником в плані просуванням м'яча, але в цьому сезоні Зінченко перевершує його в усіх аспектах.

Знаєте, я прямо чую, як люди кричать на мене через монітор: "А його втрати? А його гра в захисті? Нехай він добре пасує, але скільки мінусів!"

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Що Зінченко забирає в команди?

Середньостатистичний фулбек в АПЛ втрачає м'яч 2,3 раза за матч. Зінченко втрачає рідше – 1,6 раза. Середньостатистичний фулбек в АПЛ віддає 10,3 неточної передачі на 90 хвилин. Зінченко знову помиляється рідше – 8,7 передачі.

Звичайно, він не ідеальний в роботі з м'ячем, але все одно надійніший за більшість крайніх захисників АПЛ. Ось його показники на фоні інших фулбеків, які зіграли щонайменше 14 повних матчів у чемпіонаті. Після його втрат по воротах Арсенала завдали 12 ударів (на 1,2xG) і забили два голи.

Може здаватися, що Зінченко привозить багато моментів, однак статистика показує, що це норма. І не забуваємо, наскільки часто він зустрічається з м'ячем.

Захисні навички Зінченка та їхній вплив на Арсенал виміряти важче. Але що заважає спробувати...

Голі оборонні цифри Олександра виглядають між добре та прекрасно. Він вступає у єдиноборства частіше за 97% футболістів АПЛ, а виграє на 30% більше дуелей, ніж прогнозують моделі. Окрім цього, на хорошому рівні перехоплює (60-й процентиль [тут пояснення, що це]), блокує передачі (91-й процентиль) і повертає м'яч команді (94-й процентиль).

Захисні показники недосконалі. Ця статистика більше говорить про стиль, в якому команда і гравець обороняються, ніж про успішність. Звичайно, цифри не дають повної картини, однак неможливо відшукати елемент, в якому Зінченко виглядає очевидним слабким місцем Арсенала.

У наступному турі АПЛ відразу після міжнародної паузи на Зінченка та його Арсенал чекає топова битва на полі Манчестер Сіті. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал програє Ман Сіті. Коефіцієнт на перемогу "містян" – 1,94. Звитяга команди Зінченка оцінена в 3,8, а нічия – 3,77. Фахівці очікують яскравого футболу від двох лідерів АПЛ. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,77, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,07.

Будь-яку статистику потрібно звіряти з власними оцінками від перегляду матчів. Водночас вона дає змогу перевірити, чи не затьмарюють 2-3 пам'ятні помилки загальне враження від гри футболіста.

З Зінченком у складі Арсенал пропускає менше (0,72 гола за матч), ніж загалом у сезоні (0,86). Система xG дає трішки іншу картину: 0,84 xGA з Зінченком і 0,69 xGA в середньому по сезону. Тобто, коли українець на полі, Арсенал пропускає на 16% менше голів, але допускає на 22% більше моментів. Різниця в межах похибки. Значно важливіше, що всі показники виглядають елітно на фоні конкурентів.

Легко сказати, що Зінченко – слабка ланка в обороні Арсенала, зважаючи на рівень інших захисників "канонірів". Однак важко знайти підтвердження, що він серйозно ослаблює команду без м'яча.

Люблю перевіряти себе цікавим показником: як крайній захисник впливає на ефективність прямого опонента. Для лівих фулбеків це буде правий вінгер, для правих фулбеків – лівий вінгер. Думаю, це хороший спосіб побачити, наскільки добре захищається футболіст і наскільки суперники використовують його слабкі сторони.

Знову ж таки, не можна опиратися лише на ці цифри, бо крайній захисник обороняється не тільки проти вінгера, а вінгера тримає не тільки крайній захисник. Однак деякі висновки напрошуються.

Закладаюся, що ви здивовані побачити Зінченка в кінці списку (тобто він найкращий). Скоріш за все, проблема в тому, що в оцінці захисників люди ігнорують 95% оборонної роботи та піддаються впливу яскравих фейлів.

Зрозумійте мене, Зінченко далеко не ідеальний захисник. Габріел Магальяес і Габріел Мартінеллі постійно йому допомагають на фланзі. Але й сам Олександр сильно ускладнює життя своїм опонентам.

Зінченко – ключовий гравець Арсенала: створив магічний трикутник, найважливіший на м'ячі, погана оборона – міф

Ця тема неодмінно випливає в кожній дискусії про Зінченка.

– його називають слабким у грі один в один, але статистика відборів м'яча та успішності єдиноборств – вища середнього;

– у нього репутація гравця, який вносить дисбаланс в оборону, але цифри показують, що з ним і без нього команда захищається майже однаково;

– він вважається слабким місцем, в яке тиснуть суперники, але основні його опоненти мають гірші результати проти Арсенала, ніж в інших матчах.

Можливо, деякі нюанси не враховані в статистиці, однак розрив між об'єктивними показниками та репутацією Зінченка просто нездоровий. Припускаю, що окремі епізодичні провали українця засіли в головах вболівальників і занадто впливають на їхні оцінки.

Oleksandr Zinchenko - Passing Performance 2023-2024 pic.twitter.com/7BM65RVR5t — Scott Willis (@scottjwillis) March 16, 2024

Що ж робити з Зінченком?

Важке питання. Скоріш за все, відповідь буде "нічого". Він часто травмується і багато пропускає, тому я не думаю, що йому потрібно пропонувати новий покращений контракт. Втім, зі всіх сил намагатися позбутися українця також не треба.

Уявляю себе спортивним директором Арсенала. Хороша пропозиція, мабуть, спокусила б мене продати Зінченка. Але я оцінюю його значно вище, ніж сума, яку готові заплатити інші клуби. Трансферна вартість повинна враховувати унікальний набір навичок Зінченка. 50 мільйонів фунтів або й більше. Немає сенсу просити менше. Продаючи Зінченка, Арсеналу доведеться купувати нового захисника за великі гроші.

Олександр – особливий гравець, він має особливі функції в Арсеналі, які дуже важко замінити. Просто заради цікавості прикріпляю перелік футболістів, які найбільш схожі на Зінченка за функціоналом.

Арсенал має кілька варіантів на заміну в середині команди. Однак всі вони викликають не менше питань.

Томіясу раніше був першим вибором на заміну, але в цьому сезоні рідко готовий грати.

Ківйор виходить останнім часом і виглядає солідно, однак партнерам доводиться компенсувати його обмеженість у роботі з м'ячем: частіше грає Жоржінью, Вайт більше зміщується у півзахист.

Ще є Тімбер, який повертається з лазарету. До травми він непогано показав себе зліва, але я все одно скептичний щодо його здатності надовго закрити позицію. У Тімбера робоча нога права, а ліва далеко не так прокачана, як у Томіясу. Думаю, що він радше нав'яже боротьбу Вайту, а не Зінченку.

То що ж робити з українцем? Складне питання, яке влітку стане одним з головних для Арсенала.

Оригінальний текст англійською можна знайти за цим посиланням