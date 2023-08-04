"Я був останнім, з ким він розмовляв": Сабо розсекретив останні слова Лобановського
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо пригадав свою розмову з Валерієм Лобановським.
"Я зайшов до нього у швидку. Він лежав, а я сів поряд. Я – останній, з ким він розмовляв. Він попросив зателефонувати Аделаїді – дружині.
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Я беру телефон, набираю. Даю йому слухавку, а він каже: "Адочка, не переживай, все нормально, зараз мені зроблять укол. Літак чекає, я прилечу сьогодні". Приїхали у лікарню – і все. Більше він не розмовляв", – пригадав фахівець в інтерв'ю SportArena.
Нагадаємо, що серце Валерія Лобановського зупинилось у 2002 році. Це сталося 13 травня – за кілька днів після матчу Динамо у Запоріжжі проти місцевого Металурга.
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