"Я зайшов до нього у швидку. Він лежав, а я сів поряд. Я – останній, з ким він розмовляв. Він попросив зателефонувати Аделаїді – дружині.

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Я беру телефон, набираю. Даю йому слухавку, а він каже: "Адочка, не переживай, все нормально, зараз мені зроблять укол. Літак чекає, я прилечу сьогодні". Приїхали у лікарню – і все. Більше він не розмовляв", – пригадав фахівець в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що серце Валерія Лобановського зупинилось у 2002 році. Це сталося 13 травня – за кілька днів після матчу Динамо у Запоріжжі проти місцевого Металурга.

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