"Ярмоленка знайшов я. Мене попередили, що за Десну проти Динамо-2 гратиме талановитий хлопець. Ми сиділи на трибуні, дивилися. Після гри я підійшов до тренера і сказав, що хочу Ярмоленка забрати.

"Найголовніше – повернути чемпіонство до Києва": Ярмоленко оцінив свій дебют за Динамо після повернення в УПЛ

Я його обдурив, бо сказав, що вже розмовляв з президентом, що ми його купимо. Адміністратор Динамо повів Ярмоленка в готель, я доповів Суркісу, і він тоді Андрія купив.

Потім Ярмоленко грав за Динамо, травмувався і випав на 3-4 місяці. За рік ми сидимо, дивимось, грає Ярмоленко. Відверто кажучи, погано грає, і Суркіс каже: "Дивись! Що це за футболіст? Кого ми купили? Кого ти мені привіз?". Тоді я промовчав. Але проходить час – і Ярмоленко заграв. Тепер він "папаня" на футбольному полі", – розповів Сабо в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Динамо у 2006-му і перебував у структурі київського клубу до 2017 року. У червні 2023-го він повернувся до табору "біло-синіх".

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ – дубль Ваната, 2 вилучення, привози дебютанта і відчай Ярмоленка