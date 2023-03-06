"Я більше засмучений, ніж злий. Команда такого рівня не може так мало забивати в трьох матчах. Це сильно впливає не тільки на мене, а й на гравців, тому що в Реала є майстерність, необхідна для того, щоб забивати голи. Ми завжди це робили. Вважаю, проблема полягає в тому, що нам не вистачає ефективності.

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Чи втратили ми шанси на перемогу в Ла Лізі? Ні, ще ні. Ми про це не думаємо. До наступного матчу в нас є тиждень, під час якого потрібно добре попрацювати. Відставання велике, це дев'ять очок, але ми повинні боротися до кінця.

Я не знаю, що трапиться в Ла Лізі. Попереду ще багато матчів. Очевидно, що ми повинні грати краще", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал після перемоги над Ліверпулем (5:2) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не може виграти впродовж трьох матчів поспіль – з Атлетіко (1:1), Барселоною (0:1) та Бетісом (0:0). Після 24-х турів мадридці у турнірній таблиці Ла Ліги йдуть другими і відстають від Барселони вже на 9 очок.

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