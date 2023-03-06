"Я больше расстроен, чем зол. Команда такого уровня не может так мало забивать в трех матчах. Это сильно влияет не только на меня, но и на игроков, потому что у Реала есть мастерство, необходимое для того, чтобы забивать голы. Мы всегда это делали. Считаю, проблема заключается в том, что нам не хватает эффективности.

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Потеряли ли мы шансы на победу в Ла Лиге? Нет, еще нет. Мы об этом не думаем. До следующего матча у нас есть неделя, во время которой нужно хорошо поработать. Отставание большое, это девять очков, но мы должны бороться до конца.

Я не знаю, что случится в Ла Лиге. Впереди еще много матчей. Очевидно, что мы должны играть лучше", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Реал после победы над Ливерпулем (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не может выиграть в течение трех матчей подряд – с Атлетико (1:1), Барселоной (0:1) и Бетисом (0:0). После 24-х туров мадридцы в турнирной таблице Ла Лиги идут вторыми и отстают от Барселоны уже на 9 очков.

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