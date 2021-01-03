"На першому тренуванні ми говорили про матч з Фіорентиною (0:3), де все було не так – від ставлення до кожної деталі. Це був поганий спосіб завершити 2020 рік. У нас була хороша зустріч, на якій ми з гравцями обговорили наші майбутні цілі і те, що сталося. Розмова була продуктивною. Я більше ніколи не хочу бачити такого. Останнім часом ми покращилися в багатьох аспектах, але я переконаний, що ми можемо досягти ще більшого.

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На нас чекає складна гра, оскільки Удінезе перебуває в хорошій формі, вони фізично організовані і небезпечні в контратаках. Нам потрібно приділити особливу увагу їхнім нападникам і хавбекам, які вміють створювати тиск на суперника", – наводить слова Пірло Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус йде лише шостим у турнірній таблиці Серії А. Сьогодні туринці розпочнуть рік домашнім матчем проти Удінезе.

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