"На первой тренировке мы говорили о матче с Фиорентиной (0:3), где все было не так – от отношения до каждой детали. Это был плохой способ завершить 2020 год. У нас была хорошая встреча, на которой мы с игроками обсудили наши будущие цели и то, что произошло. Разговор был продуктивным. Я больше никогда не хочу видеть такого. В последнее время мы улучшились во многих аспектах, но я убежден, что мы можем добиться еще большего.

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Нам предстоит сложная игра, поскольку Удинезе находится в хорошей форме, они физически организованы и опасны в контратаках. Нам нужно уделить особое внимание их нападающим и хавбекам, которые умеют создавать давление на соперника", – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, Ювентус идет лишь шестым в турнирной таблице Серии А. Сегодня туринцы начнут год домашним матчем против Удинезе.

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