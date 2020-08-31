Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка відома своєю фанатичністю до Ліонеля Мессі, підтримала свого кумира у війні з Барселоною.

"Поки Бартомеу є президентом Барселони, я не одягну футболку цього клубу і не буду святкувати їхні перемоги або титули. Зараз я найфантастичніший фанат Манчестер Сіті. Мессі зробив все для Барселони. Без нього за останні п'ять років ми б навіть не пройшли кваліфікацію до Ліги Європи.

Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо розриву контракту Мессі з Барселоною

Я на 100 відсотків підтримую його рішення піти. Барселона поводиться з найкращим гравцем в історії як зі сміттям. Мені дуже сумно через те, як поводяться з Мессі і Суаресом. Я люблю Барселону, але не буду з клубом, поки Бартомеу є президентом", – цитує Кортес The Sun.

Нагадаємо, у Каталонії розгорівся справжній скандал через бажання Мессі покинути Барсу. Головним претендентом на 33-річного форварда ЗМІ називають Манчестер Сіті.

Мессі покидає Барселону: перші ознаки бунту, сенсаційний дует з Роналду та війна за 700 мільйонів, яких не існує? (LIVE)