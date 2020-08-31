"Пока Бартомеу является президентом Барселоны, я не надену футболку этого клуба и не буду праздновать их победы или титулы. Сейчас я фантастический фанат Манчестер Сити. Месси сделал все для Барселоны. Без него за последние пять лет мы бы даже не прошли квалификацию в Лиги Европы.

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Я на 100 процентов поддерживаю его решение уйти. Барселона обращается с лучшим игроком в истории как с мусором. Мне очень грустно из-за того, как ведут себя с Месси и Суаресом. Я люблю Барселону, но не буду с клубом, пока Бартомеу является президентом", – цитирует Кортес The Sun.

Напомним, в Каталонии разгорелся настоящий скандал из-за желания Месси покинуть Барсу. Главным претендентом на 33-летнего форварда СМИ называют Манчестер Сити.

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