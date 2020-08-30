Схоже, що відхід Ліонеля Мессі з Барселони стане досить кропіткою справою.

Контракт Мессі з Барселони досі чинний і містить пункт про клаусулу у випадку розриву угоди в односторонньому порядку згідно зі статтею 16 Королівського указу, інформує офіційний сайт Ла Ліги.

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Таким чином, аби Ліонель розірвав угоду з Барселоною в односторонньому порядку, необхідно сплатити 700 млн євро, які прописані у його контракті з каталонським клубом.

Нагадаємо, аргентинець сьогодні, 30 серпня, не прибув на медобстеження Барселони. Мессі начебто переконаний, що відправлений запит про трансфер з клубу прирівнюється до одностороннього розриву контракту. Додамо, що головним претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

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