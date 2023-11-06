"Я продовжую думати, що Інтер, Мілан та Наполі перевершують нас, і ми маємо з великою повагою ставитися до цих команд. Але я бачу чудовий дух Ювентуса. У цих двох останніх перемогах ми показали себе по-різному.

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Минулого тижня Ювентус мав хороший матч з точки зору тактики. Сьогодні був складний матч. Нам ще є що покращувати, наприклад, коли ми проводимо контратаки два на два. Про матч із Інтером, який відбудеться через тур, думати ще зарано. Однак я знаю, що в мене хороша група футболістів, які мають велике бажання вдосконалюватися", – приводить слова Аллегрі офіційний сайт туринців.

Нагадаємо, після 11 зіграних матчів Ювентус йде на другому щаблі турнірної таблиці Серії А, маючи в своєму активі 26 залікових пунктів. Першу сходинку посідає міланський Інтер, який має в своєму активі 28 балів.

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