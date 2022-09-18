"Результат негативний. Гра також сьогодні була, м'яко кажучи... Як ми працюємо з м'ячем, буде важко на щось розраховувати в майбутньому. Просто катастрофа. Ми не набрали 3-4 передачі поспіль, в нас весь брак. Ви подивіться на себе в дзеркало, наші центральні захисники.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Верес – коштовний новачок забив і віддав асист у дебютному матчі за "спортклуб"

Я б, чесно, того, бл*ть, Довбика пере*бав раз нах*й. І на тому все б закінчилося. А ви, бл*ть, двоє відлітаєте від нього, бл*ть. По ахілам пройшовся би, щоб його винесли з поля. І не тільки центральні, будь-який футболіст. А ви бігаєте, танцюєте. Ну, тут я винен, трішки неправильно вам доніс", – сказав Вірт після матчу з СК Дніпро-1 у роздягальні.

Верес йде серед лідерів УПЛ після 4 турів, набравши 9 очок. Поразка від СК Дніпро-1 залишається єдиною для команди Вірта в чемпіонаті.