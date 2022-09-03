СК Дніпро-1 стартував у новому сезоні з розгромної перемоги над Динамо, а після цього ще й вразив своєю трансферною кампанією. Клуб підписав двох потужних іноземців – і якщо французький атакувальний хав Балулі знайомий фанатам за виступами у Металісті, то придбання Яніса Хамаша здивувало. Забивний алжирський лівий захисник прийшов із Боавішти за один мільйон євро.

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Скромний Верес не міг змагатись з дніпровцями за кадровим потенціалом. Тим не менш, у перших двох турах рівняни били Чорноморець і Ворсклу, тож існувала надія на сенсацію. На жаль для вболівальників "народного клубу", надія жила не дуже довго.

Матч одразу пішов невдало для Вереса. Вже на 7-й хвилині Юрій Вірт залишився без Євгенія Пасіча – Адамюк після кросу від Піхальонка пробивав з лінії воротарського, але влучив у невчасно підставлену голову суперника. Замість Жені довелося випускати Квасного.

Після цього СК Дніпро-1 домінував на полі, причому до самого фінального свистка. Верес не створив жодного моменту, чому неабияк сприяла якісна позиційна робота спортклубівців. Рівняни вісім разів забігали в офсайди.

Свою ігрову перевагу підопічні Олександра Кучера конвертували в гострі епізоди біля чужих воріт. Так, на 20-й хвилині забивати мав Довбик, який замкнув подачу Піхальонка зі штрафного, однак Когут парирував і його удар головою, і добивання від Артема. Після стандарту на 28-й хвилині Сарапій стріляв у стійку, а на 35-й Громов відібрав м'яч на лівому краю карного майданчика й закрутив сферу в дальній кут – трохи неточно!

Зрештою, перед свистком на перерву СК Дніпро-1 відкрив рахунок. Довбик головою скинув подачу від Сватка у зону між фулбеком і центрбеком – туди увірвався Гуцуляк. Олексій увійшов на правий фланг штрафного, легко оббіг Когута й викотив пас під удар Хамашу. Порожні ворота накривали чотири футболісти, тож спочатку постріл Янніса заблокували – втім, його добивання (Когут вже повернувся у рамку) пройшло поміж ніг голкіперу. 1:0!

Всього за хвилину по перерві Верес пропустив вдруге. Цього разу Хамаш додав до голу асист – фулбек виконав навіс зі стандарту на дальню стійку, а Адамюк замкнув з близької відстані. 2:0!

Верес намагався повернутись у гру. Юрій Вірт випустив на поле обох братів Шараїв, але жодного небезпечного моменту до фінального свистка команда так і не створила.

СК Дніпро-1 же зусиллями Довбика міг і до розгрому справу довести – втім, це був не день Артема. Його постріл у ближній кут після зміщення з флангу парирував Когут, а на 88-й форвард запоров ще кращий момент. Він прийняв закидання у штрафний, опинився перед голкіпером, переграв його й пробив метрів з восьми – і влучив у захисника!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перевагу СК Дніпра-1 з рахунком 2:0. Підопічні Олександра Кучера шикарно розпочинають новий сезон УПЛ.

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