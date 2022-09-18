"Результат плохой. Игра также сегодня была, мягко говоря... Как мы работаем с мячом, будет трудно на что-то рассчитывать в будущем. Просто катастрофа. Мы не набрали 3-4 передачи подряд, у нас весь брак. Вы посмотрите на себя в зеркало, наши центральные защитники.

СК Днепр-1 уверенно победил Верес – дорогой новичок забил и отдал ассист в дебютном матче за "спортклуб"

Я бы, честно, этого, бл*ть, Довбика пере*бал раз нах*й. И на этом все бы кончилось. А вы, бл*ть, двое отлетаете от него, бл*ть. По ахилам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, здесь я виноват, немного неправильно вам донес", – сказал Вирт после матча с СК Днепр-1 в раздевалке.

Верес идет среди лидеров УПЛ после 4 туров, набрав 9 очков. Поражение от СК Днепр-1 остается единственным для команды Вирта в чемпионате.