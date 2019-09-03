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"Я б хотів вирішувати сам, як у Football Manager, але не можу", – Еріксен прокоментував чутки щодо свого майбутнього

17:17 176 Читать на русском
"Я б хотів вирішувати сам, як у Football Manager, але не можу", – Еріксен прокоментував чутки щодо свого майбутнього
Крістіан Еріксен / Reuters

Плеймейкер Тоттенхема розповів про своє ставлення до трансферних чуток у пресі.

"Я б хотів вирішувати сам за себе, як це роблять у Football Manager. Але, на жаль, я не можу. Не думаю, що було помилкою говорити про час для нового виклику. Але це футбол, і ніколи не знаєш, як тут все складеться. Це залежить від багатьох речей.

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Мені не важко відволікатися від чуток про трансфер. Я не читаю багато чого з того, що пишуть. Я у футболі багато років, а чутки були завжди. Багато писали, що я вже вибираю будинок в Мадриді тощо, але це ніяк не руйнує моє життя. Відпустка була чудовою, я їздив в Азію. Завжди добре побувати в іншій частині світу", – сказав Еріксен в інтерв'ю Ekstrabladet.

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Нагадаємо, цього літа Тоттенхем зміг утримати данського хавбека попри серйозний інтерес з боку Реала та Манчестер Юнайтед.

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Теги
Трансфери Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Англія
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