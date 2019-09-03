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"Я бы хотел решать сам, как в Football Manager, но не могу", – Эриксен прокомментировал слухи о своем будущем

17:17 28 Читати українською
"Я бы хотел решать сам, как в Football Manager, но не могу", – Эриксен прокомментировал слухи о своем будущем
Кристиан Эриксен / Reuters

Плеймейкер Тоттенхэма рассказал о своем отношении к трансферным слухам в прессе.

"Я бы хотел решать сам за себя, как это делают в Football Manager. Но, к сожалению, я не могу. Не думаю, что было ошибкой говорить о времени для нового вызова. Но это футбол, и никогда не знаешь, как здесь все сложится. Это зависит от многих вещей.

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Мне не трудно отвлекаться от слухов о трансфере. Я не читаю многое из того, что пишут. Я в футболе много лет, а слухи были всегда. Многие писали, что я выбираю дом в Мадриде и т.д., но это никак не разрушает мою жизнь. Отпуск был замечательным, я ездил в Азию. Всегда хорошо побывать в другой части мира", – сказал Эриксен в интервью Ekstrabladet.

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Напомним, этим летом Тоттенхэм смог удержать датского хавбека несмотря на серьезный интерес со стороны Реала и Манчестер Юнайтед.

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Трансферы Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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