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Бруну Фернандеш зізнався, що узгодив контракт з Тоттенхемом, але Спортінг заблокував трансфер

16:42 127 Читать на русском
Бруну Фернандеш зізнався, що узгодив контракт з Тоттенхемом, але Спортінг заблокував трансфер
Бруну Фернандеш / ФК Спортінг

Хавбек Спортінга Бруну Фернандеш розповів, що міг стати гравцем Тоттенхема.

"Як ви всі знаєте, Тоттенхем робив мені багато пропозицій. Для мене все було чудово. Я ніколи не ставив високі вимоги, мій агент завжди займався цими фінансовими справами.

Реал узгодив трансфер Бруну Фернандеша за космічну суму, – ЗМІ

Це була і є моя мета – грати в Англії. Спортінг знає про це, ви знаєте, всі знають. Умови контракту були узгоджені, але Спортінг вирішив, що запропонованої суми не було достатньо. Я повинен поважати це рішення", – цитує Фернандеша Sky Sports.

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Бруну Фернандеш розглядався Тоттенхемом, як заміна Крістіану Еріксену, який може покинути команду. Тепер головним претендентом на 24-річного португальця називають Реал.

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