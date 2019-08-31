Бруну Фернандеш зізнався, що узгодив контракт з Тоттенхемом, але Спортінг заблокував трансфер

Хавбек Спортінга Бруну Фернандеш розповів, що міг стати гравцем Тоттенхема.

"Як ви всі знаєте, Тоттенхем робив мені багато пропозицій. Для мене все було чудово. Я ніколи не ставив високі вимоги, мій агент завжди займався цими фінансовими справами.

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Це була і є моя мета – грати в Англії. Спортінг знає про це, ви знаєте, всі знають. Умови контракту були узгоджені, але Спортінг вирішив, що запропонованої суми не було достатньо. Я повинен поважати це рішення", – цитує Фернандеша Sky Sports.

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Бруну Фернандеш розглядався Тоттенхемом, як заміна Крістіану Еріксену, який може покинути команду. Тепер головним претендентом на 24-річного португальця називають Реал.