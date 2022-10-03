"Хороша гра з хорошим суперником. Команда забила і не програла супернику, який є постійним учасником європейських турнірів. Це добре. Так забиваються м'ячі, так важко заробляються очки в скарбничку... Коли всі борються і викладаються на повну, тоді і є результат. Гра була дуже швидка. Як ми могли ще забити, так само і Зоря ще могла забити. Моментів було достатньо.

Зоря – Кривбас – 2:2 – відео голів і огляд матчу

У нас дуже багато роботи. Ви самі розумієте, Кривбас після тривалого періоду повернувся до Прем'єр-ліги. Команда збиралася з нуля, тому потрібен час, щоб зліпити, створити цю команду, зігратися. Хоча, на мій погляд, порівняно з попередніми чотирма іграми, є якийсь малюнок і в атаці з'явилися моменти. Найважливіше, щоби хлопці це самі зрозуміли і не боялися грати. Тому що у нас дуже багато футболістів, які взагалі не грали у Прем'єр-лізі. Це велика проблема. Ну, тренуватимемося.

Я вам одне можу сказати: я – не я, якщо не зроблю цю команду. Просто потрібен час. Якщо буде час та довіра з боку керівників, я сто відсотків готовий віддати, щоб створити хорошу боєздатну команду у Кривому Розі. Але для цього потрібен час", – сказав Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру Кривбас розписав бойову нічию з Зорею (2:2), однак так і залишився на останній сходинці турнірної таблиці.

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