"Хорошая игра с хорошим соперником. Команда забила и не проиграла сопернику, который является постоянным участником европейских турниров. Это хорошо. Так забиваются мячи, так тяжело зарабатываются очки в копилку... Когда все борются и выкладываются по полной, тогда и есть результат. Игра была очень быстрая. Как мы могли еще забить, так же и Заря еще могла забить. Моментов было достаточно.

Заря – Кривбасс – 2:2 – видео голов и обзор матча

У нас очень много работы. Вы сами понимаете, Кривбасс после длительного периода вернулся в Премьер-лигу. Команда собиралась с нуля, поэтому нужно время, чтобы слепить, создать эту команду, сыграться. Хотя, на мой взгляд, по сравнению с предыдущими четырьмя играми есть какой-то рисунок и в атаке появились моменты. Самое важное, чтобы ребята это сами поняли и не боялись играть. Потому что у нас очень много футболистов, вообще не игравших в Премьер-лиге. Это большая проблема. Ну, будем тренироваться.

Я вам одно могу сказать: я – не я, если не сделаю эту команду. Просто нужно время. Если будет время и доверие со стороны руководителей, я сто процентов готов отдать, чтобы создать хорошую боеспособную команду в Кривом Роге. Но для этого нужно время", – сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче 5-го тура Кривбасс расписал боевую ничью с Зарей (2:2), однако так и остался на последней строчке турнирной таблицы.

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