Зоря розписала результативну нічию з Кривбасом у 5 турі УПЛ. Дивіться відеоогляд на "Футбол 24".

Кривбас забив перші голи після повернення в еліту. Відкрити лік вдалося з пенальті – Хобленко реалізував 11-метровий. Цим точним ударом хлопці Вернидуба закріпили потужний старт зустрічі.

Зоря розписала нічию з Кривбасом – шикарні дебютанти Луганська, Вернидубу допомогли помилки голкіпера

Зоря відігралася після якісної атаки з відкриванням Булеци, якого пасом у розріз знайшов Данченко. Кирюханцев замкнув простріл. Незабаром Ігор оформив дубль, скориставшись елегантною передачею Шахова.

У другому таймі Кривбас більше атакував і зумів зрівняти рахунок. Мацапура невдало парирував удар Задераки прямо на Волошина – вихованець Динамо заштовхав м'яч у сітку та зафіксував нічию.