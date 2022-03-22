У червоній половині Манчестера визначили чотирьох фахівців, які можуть очолити команду в міжсезоння.

Манчестер Юнайтед склав шорт-лист тренерів: Маурісіо Почеттіно, Ерік Тен Хаг, Хулен Лопетегі та Луїс Енріке. Це фахівці, які реально обговорюються в клубі як потенційні тренери першої команди, повідомляє Sky Sports.

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Керівництво досі не визначилося з фаворитом і не веде перемовин. Зараз повна концентрація на тому, щоб фінішувати в топ-4 АПЛ і потрапити в Лігу чемпіонів. Ральфа Рангніка не відривають від тренерської роботи.

З Рангніком досі не обговорювали деталі його роботи на позиції консультанта, яку він отримає влітку. Джерело запевняє, що німець не отримає функцій спортивного директора та не матиме сильного слова у прийнятті важливих рішень.

Рангнік не визначатиме стратегію розвитку клубу, а просто буде ділитися ідеями щодо інновацій, допомагати зі скаутингом і використовувати свої зв'язки для полегшення переговорів МЮ.

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