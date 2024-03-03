У двох матчах поспіль француз покидає поле раніше, ніж прозвучить фінальний свисток. У грі проти Ренна (1:1) Мбаппе замінили на 65 хвилині, з Монако (0:0) – у перерві. Після того як Кіліан повідомив президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі про рішення залишити клуб влітку, його статус різко змінився, про що свідчать ранні заміни.

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Згідно з інформацією L'Équipe, стосунки за лаштунками стали напруженими. Мбаппе підозрює, що 15 лютого, коли про його рішення стало відомо в медіа, інформацію злив ПСЖ. При цьому француз домовився з клубом, що оголосять про відхід пізніше.

У зв'язку з тим, що сталося, Кіліан вважає, що керівництво знову порушило дане йому слово. Він із нерозумінням ставиться до методів ПСЖ, враховуючи, що скоро на команду чекають важливі матчі в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе у поточному сезоні забив 32 голи у 33 матчах у всіх турнірах. В його активі також сім результативних передач.

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